Psg, si pensa a Nagelsmann con Henry assistente per il post-Galtier

Si susseguono i rumors inerenti la panchina del Psg, certamente la più ambita di quest’estate. Per il post-Galtier i nomi che si fanno in queste settimane sono tanti. Secondo Foot Mercato, il club parigino punta su Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco lo scorso 23 marzo. Il Psg e il tecnico tedesco sarebbero vicini a un accordo e nella trattativa ci sarebeb spazio anche per Thierry Henry. Il campione del mondo 1998 potrebbe essere nominato primo assistente del tedesco.