Formula 1, gara GP Cina oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 è pronta a correre il quinto appuntamento del calendario. Il Circus torna a Shanghai, in Cina, dopo un’assenza durata quattro anni e dovuta all’emergenza da Covid-19, con grandi novità, tra cui il format sprint che qui inaugura la stagione 2024. Max Verstappen ha trovato il successo nella gara del sabato, per poi conquistare la pole position in vista del Gran Premio domenicale. Il team di Milton Keynes ha bloccato la prima fila, con Sergio Perez secondo, mentre seguono Fernando Alonso e Lando Norris. Qualifiche ancora una volta in ombra per la Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz settimo. I venti piloti scenderanno di nuovo in pista nella giornata del 21 aprile per disputare la gara più attesa del fine settimana.

I semafori sul rettilineo principale si spegneranno alle 09:00 italiane, dando inizio al tanto atteso evento in terra cinese. Il Gran Premio sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky e, più precisamente, sarà disponibile sui canali di Sky Sport Uno e di Sky Sport F1. Inoltre, è prevista la diretta streaming anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, seguita dai risultati, le classifiche e le pagelle del Gran Premio.