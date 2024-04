LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: qualificazioni maschili in DIRETTA

La diretta testuale live di qualificazioni maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Si alza il sipario sulla rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Questa prima giornata vede andare in scena le qualifiche maschili seniores, che oltre a definire i qualificati per ciascuna finale di specialità e le squadre finaliste, assegna anche le medaglie all-around individuali. La formula di gara è con il consueto 5-4-3: per ciascuno dei sei attrezzi saliranno quattro ginnasti con la possibilità di scartare il punteggio peggiore. L’Italia, pronta a dare il massimo davanti al tifo del proprio pubblico, schiera sul giro completo Lorenzo Casali e Yumin Abbadini, che lo scorso anno ai Mondiali di Anversa ha chiuso al sesto posto ottenendo il miglior piazzamento all around dai tempi di Jury Chechi. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 aprile alla Fiera di Rimini, con l’Italia che scenderà in pedana a partire dalle ore 17.45 nella terza suddivisione. In alternativa, potete seguire qui la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle qualificazioni maschili senior degli Europei di Rimini 2024.

