Regolamento Atalanta-Fiorentina: come funziona con i gol in trasferta, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Atalanta-Fiorentina, match del Gewiss Stadium valevole il ritorno della seconda semifinale della Coppa Italia 2023/2024. La formazione toscana guidata da Vincenzo Italiano parte da una leggera posizione di vantaggio grazie al successo per 1-0 conquistato nella gara di andata e ora va in trasferta per provare a difendere questo risultato. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dal loro canto, hanno intenzione di compiere l’ennesima impresa della loro stagione, ribaltando il punteggio e staccando il pass per l’ultimo atto della competizione nazionale. Il regolamento, come avviene ormai da qualche stagione, prevede che i gol realizzati in trasferta non valgano più doppio e, per questo motivo, per passare il turno sarà necessario fare un gol in più degli avversari nell’arco delle due partite.