LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, venerdì 9 febbraio 2024: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA

Nuova estrazione oggi, venerdì 9 febbraio 2024, per quel che concerne i due concorsi di Lotto e Superenalotto. Si parte questa sera alle ore 20 con l’estrazione del Lotto, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente, riecco l’estrazione del Superenalotto, con il sestetto di oggi e inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Ultimo momento della serata, quello dedicato alle attesissime vincite odierne: il montepremi per il “6” è davvero ingente e gli scommettitori sognano in grande. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera.

Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i numeri estratti dalla Sala Belli di Roma.

IL SITO UFFICIALE DEI MONOPOLI

PER AGGIORNARE IL LIVE FAI REFRESH O CLICCA F5

ESTRAZIONE LOTTO

Bari 21 10 71 28 27

Cagliari 29 74 53 88 78

Firenze 90 36 89 75 55

Genova 18 54 7 64 1

Milano 30 21 3 44 24

Napoli 86 25 55 83 90

Palermo 29 34 43 9 44

Roma 3 81 72 25 27

Torino 19 24 74 1 15

Venezia 7 63 53 4 12

Nazionale 15 19 80 59 48

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO

COMBINAZIONE VINCENTE

48 29 66 42 22 6

NUMERO JOLLY

56

NUMERO SUPERSTAR

81

QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 4 € 31.707,81

punti 4 460 € 289,11

punti 3 17.628 € 22,27

punti 2 258.320 € 5,00