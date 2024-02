LIVE – Sorteggio tabellone Atp Rotterdam 2024 con Sinner: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024, evento in programma da lunedì 12 a domenica 18 febbraio sui campi in cemento indoor della città olandese. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik Sinner, al rientro in campo dopo il titolo conquistato in Australia. Non sarà rivincita con Daniil Medvedev perché il russo si è cancellato a causa di un infortunio, ma la concorrenza non manca vista la massiccia presenza di top 10 e top 20. Al via anche altri due tennisti italiani quali Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 19.00.

COME SEGUIRE IN TV IL SORTEGGIO CON SINNER

PROGRAMMA E COPERTURA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SORTEGGIO TABELLONE PRINCIPALE ATP 500 ROTTERDAM 2024

Sinner riparte da Rotterdam e da van de Zandschulp: la maggiore insidia prima della finale è Hurkacz

QUI IL TABELLONE COMPLETO

I possibili quarti di finale:

(1) Sinner vs (8) Bublik

(4) Hurkacz vs (7) Humbert

(6) Dimitrov vs (3) Rune

(5) De Minaur vs (2) Rublev

Al secondo turno l’azzurro sfiderà Monfils o un qualificato.

Sinner debutterà contro van de Zandschulp.

E’ USCITO FINALMENTE IL TABELLONE!

Noi che stiamo aspettando esca il tabellone di Rotterdam da due ore: pic.twitter.com/9ivaRgHWQK — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) February 9, 2024

20.25 – Tutto tace dall’Olanda. A questo punto viene da chiedersi se ci siano stati problemi tecnici o se semplicemente l’Atp abbia indicato una data errata sul proprio sito.

20.10 – Ancora nessuna notizia da Rotterdam.

19.58 – L’unica spiegazione vagamente logica, a questo punto, è che alle 19 si sorteggiasse il tabellone di qualificazioni e magari alle 20 quello principale. Non resta che attendere per scoprirlo.

19.50 – Zeppieri scenderà in campo contro Bautista Agut già domani, alle ore 11 sul Court 1. Non è prevista una copertura televisiva del match.

19.47 – Questa settimana farà il suo esordio a Rotterdam anche Vincenzo Santopadre in qualità di coach del francese Van Assche.

Ya trabajan juntos 🤝 Rotterdam será el primer torneo en el que Luca van Assche🇫🇷 juegue bajo la tutela de Vincenzo Santopadre pic.twitter.com/Za2ahTAe2L — Iván Aguilar (@ivabianconero) February 9, 2024

19.40 – Ufficializzate intanto le wild card per il tabellone principale: si tratta di Monfils, de Jong e Prizmic.

19.30 – Nessuna novità da Rotterdam, ma verosimilmente manca sempre meno al sorteggio del tabellone.

19.17 – Nel frattempo è uscito il tabellone di qualificazioni: l’unico azzurro presente è Giulio Zeppieri, opposto a Bautista Agut.

19.15 – Tutto tace dall’Olanda. Ancora un po’ d’attesa, dunque, prima del tanto atteso main draw.

19.10 – Oltre a Sinner, sono presenti altri due tennisti azzurri: Musetti e Sonego. Assente invece il campione in carica Daniil Medvedev, che lo scorso anno sconfisse in finale proprio Jannik.

19.05 – Ricordiamo che Sinner è accreditato della prima testa di serie. Non sono previsti però bye, dunque dovrà scendere in campo già per il primo turno. Gli altri giocatori che compongono il seeding (e che quindi non possono affrontarsi tra loro prima dei quarti) sono Rublev, Rune, Hurkacz, De Minaur, Dimitrov, Humbert e Bublik.

19.00 – L’attesa è finita. Non resta che aspettare notizie da Rotterdam (dove è in corso la cerimonia del sorteggio) per scoprire quale sarà il cammino di Jannik Sinner.

18.55 – Guardate un po’ chi è arrivato…

Our top seed and reigning Australian Open champion has arrived! 🤩🎾 Welcome back Jannik! 🙌✨ #abnamroopen pic.twitter.com/kyd69QG8hd — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 9, 2024

18.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del sorteggio del main draw dell’Atp 500 di Rotterdam. Tra poco si comincia!