Per oltre un decennio Uran è stato una delle icone del ciclismo colombiano, capace di conquistare tifosi non solo nel suo Paese, ma in tutto il mondo. Con il suo carattere grintoso si è sempre distinto come uno dei più competitivi nei tratti in salita, arrivando per due volte sul podio del Giro d’Italia. Nel 2013 infatti ha chiuso secondo alle spalle di Vincenzo Nibali, risultato bissato nell’edizione successiva ma dietro al connazionale Nairo Quintana. Ancora meglio ha fatto nel 2017, quando ha chiuso sempre in seconda posizione al Tour de France, a soli 54″ dal vincitore Chris Froome.

La conferma è arrivata da parte del presidente e fondatore del Fortaleza, Carlos Barato: “Rigoberto sarà con noi per un periodo di prova, perché vuole assolutamente provarci e diventare un calciatore professionista. In quale ruolo? Vorrebbe giocare come centrocampista creativo“. La sua audacia non sorprende, considerando che l’ex ciclista ha anche avviato un’attività imprenditoriale con il marchio ‘Go Rigo Go’ ed è coinvolto in vari progetti sportivi. “Ci sono molte squadre in Colombia – ha detto Uran -, tra queste ce n’è sicuramente una che desidera un po’ di visibilità e che mi permetterà di entrare all’85’. A me andrebbe benissimo così: mi bastanoo cinque minuti“.

Se riuscirà a diventare calciatore professionista sarà una storia che ispirerà molti. In un mondo che spesso si limita a guardare il passato, Rigoberto Urán ha scelto di non smettere mai di sognare, affrontando ogni nuova sfida con lo stesso spirito che lo ha reso grande nel ciclismo. E chissà che il calcio non possa riservargli un’altra indimenticabile avventura.