LIVE – Ciclismo, Giro d’Abruzzo 2024: quarta tappa Montorio al Vomano – L’Aquila in DIRETTA

La diretta testuale della tappa finale del Giro d’Abruzzo 2024, oggi venerdì 12 aprile. Saranno gli ultimi 169 km a decidere il vincitore del Giro. I corridori saranno impegnati nell’ultima fatica, che li porterà da Montorio al Vomano fino a L’Aquila. Le salite sono molte, ma nessuna di questa sarà particolarmente impegnativa. La pendenza media varia dal 3.5% al 7.5% (Acquasanta e L’Aquila con picchi di 9% e 11%). Subito prima del finale, ci saranno 13 km in piano per spezzare. Poi sarà tutto in pendenza, con la salita dell’Aquila che porterà i corridori fino alla linea del traguardo. Sarà grande battaglia per la vittoria finale, con Adam Yates pronto ad insidiare il giovane Christen. Attenzione anche a Lutsenko, che è in netta ripresa fisica dopo un avvio di stagione non esaltante. La partenza è in programma per le 10.40, l’arrivo è previsto per le 15.30/15.50. Sportface vi fornirà aggiornamenti in diretta sin dalla partenza.

