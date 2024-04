Canottaggio, Coppa del Mondo: tanta Italia nella prima giornata di batterie, i risultati

In archivio la prima giornata di batterie eliminatorie di Coppa del Mondo di canottaggio con tanti azzurri protagonisti, determinati a proseguire la propria preparazione in vista delle qualificazioni di Lucerna. Nel due senza maschile, la prima batteria è andata alla Gran Bretagna davanti alla Danimarca, con l’Italia2 di Paolo Covini e Alfonso Scalzone solo sesta. Seconda batteria che ha invece premiato la Svizzera, vittoriosa davanti a Croazia e Italia1 (Davide Comani e Giovanni Codato. Entrambe le coppie azzurre sono andate ai recuperi. Nel doppio maschile, invece, hanno staccato il pass per la finale Luca Rambaldi e Matteo Sartori, che hanno vinto la propria batteria in 6.19.08 davanti a Irlanda e Norvegia.

Impegnati nella seconda batteria del quattro senza maschile entrambi gli equipaggi azzurri, con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl che si sono qualificati per la finale. Costretti ad affrontare i recuperi invece Nunzio Di Colandrea, Riccardo Peretti, Davide Verità e Alessandro Bonamoneta. Per quanto riguarda il singolo maschile, non è andata bene a Marco Prati, ultimo nella propria batteria e chiamato ai recuperi. Sorridono invece Davide Mumolo e Gennaro Di Mauro, entrambi inseriti in quinta batteria ed entrambi – rispettivamente primo e secondo – capaci di superare il turno e volare ai quarti di finale.