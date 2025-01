La diretta testuale della sfida tra Charleroi e Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Challenge Cup femminile 2025. La formazione capitolina sta disputando una grande competizione con un solo set perso tra il primo turno contro Karlovac (3-0 3-0), il secondo turno contro Bucarest (3-0 3-0) e gli ottavi contro Sofia (3-1 3-0). Più complicato il percorso in Serie A1 per le giallorosse, che sono state scavalcate da Cuneo proprio nella scorsa giornata e ora occupano il 13° posto della classifica con 10 punti, che ad oggi vorrebbe dire retrocessione. La compagine belga è nel lotto delle top 4 squadre del proprio campionato e si trova in quarta posizione appaiata ad Asterix Avo, terza e Tchalou, seconda. Tutte e tre inseguono da vicino Roeselare, in testa con un punto di vantaggio. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Potsdam-Targoviste. Dall’altra parte del tabellone c’è Chieri contro il Benfica e Olympiacos contro Galatasaray. Sportface vi terrà aggiornati dal primo all’ultimo pallone del match di andata tra Charleroi e Roma.

