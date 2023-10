LIVE – Cesena-Carrarese, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Cesena-Carrarese, match valido per il girone B di Serie C 2023/2024. Scontro di alta classifica al Manuzzi che vedrà contrapposte seconda forza del campionato contro quinta forza del girone. Un match che promette spettacolo e che avrà sicuro la posta in palio abbastanza alta per capire quali siano le ambizioni reali delle due squadre. Il Cesena deve dare un segnale e lanciare uno sguardo verso la Torres prima in classifica, mentre la Carrarese con un vittoria aggancerebbe proprio i bianconeri che hanno però una partita in meno. Chi vincerà?

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Cesena-Carrarese (ore 20.45)