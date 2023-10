LIVE – Cesena-Carrarese 2-1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Cesena-Carrarese, match valido per il girone B di Serie C 2023/2024. Scontro di alta classifica al Manuzzi che vedrà contrapposte seconda forza del campionato contro quinta forza del girone. Un match che promette spettacolo e che avrà sicuro la posta in palio abbastanza alta per capire quali siano le ambizioni reali delle due squadre. Il Cesena deve dare un segnale e lanciare uno sguardo verso la Torres prima in classifica, mentre la Carrarese con un vittoria aggancerebbe proprio i bianconeri che hanno però una partita in meno. Chi vincerà?

Cesena-Carrarese 2-0 (14′ e 72′ Kargbo, 83′ Di Gennaro)

97′- FINISCE IL MATCH. VINCE IL CESENA!!!

93′ – Cesena in dieci. Espulso Hraiech.

90′ – Saranno sei i minuti di recupero.

83′ – ACCORCIA LA CARRARESE!!! Inventa Simeri che libera il difensore a porta vuota per il gol che riapre la partita.

72′ – RADDOPPIA IL CESENA!!!!!!! Capolavoro di Kargbo che dal limite sposta e scaglia un tiro imparabile per Bleve. 2-0 Cesena!

66′ – Cross dalla sinistra di Kargbo a cercare in area Corazza. Sventa la Carrarese.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

36′ – Ci prova la Carrarrese: tocco sotto porta di Belloni dopo cross di Zanon. Colpo di testa che va fuori di pochissimo.

28′ – Ancora Cesena. Kargbo si gira e calcia in porta. Palla fuori poco.

19′ – Ancora Cesena. Francesconi dribla e poi calcia in porta. Bleve respinge con i pugni.

14′ – GOOOOOL DEL CESENA!!! Hraiech crossa bene dalla destra, Kargbo anticipa tutti e mette in rete!!!

5′ – Occasione Carrarese. Capello di testa imbeccato da Cicconi, palla fuori di poco.

1′ – Si parte!

20.42 Ci siamo!! Fra pochissimo si cominica. Sportface.it vi accompagnerà con la cronaca testuale del match.