Serie C 2022/2023: l’Avellino vince la seconda di fila, Giugliano ko nel derby

L’Avellino vince la sua seconda partita di fila dopo un lungo periodo di digiuno e dopo aver battuto il Foggia si ripete nell’infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie C 2022/2023 per quanto riguarda il girone C. 2-4 il punteggio per i lupi irpini in casa del Giugliano in un godibile derby campano che ha regalato i tre punti agli ospiti, più decisi fin dai minuti iniziali e favoriti, nel secondo tempo, dal cartellino rosso ai danni di Zullo che si è fatto ingenuamente espellere per doppia ammonizione.

Si era sul punteggio di 1-1, il vantaggio siglato da Auriletto dopo mezzora sugli sviluppi di un corner, ma dopo appena tre minuti calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di mano. Felippe non sbaglia e si va al riposo sulla situazione di parità, ma nella ripresa dopo dieci minuti l’episodio che decide l’incontro. La squadra di casa resta in dieci, gli ospiti spingono e trovano il gol del vantaggio al 68′ con Matera, quindi viene accordato un rigore ai biancoverdi a un quarto d’ora dal termine. Trotta lo sbaglia, ma viene fatto ripetere dall’arbitro Scarpa di Collegno per invasione della difesa. L’attaccante si prende ancora la responsabilità e stavolta non sbaglia. Finale turbolento: Scognamiglio all’improvviso la riapre sugli sviluppi di un piazzato, ma Tounkara poco la chiude definitivamente per il 2-4 conclusivo.