LIVE – Udinese-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Tutto pronto per la conferenza stampa di Stefano Pioli. Alle 14:15 di venerdì 17 marzo il tecnico rossonero aprirà la vigilia di Udinese-Milan, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale per tenervi compagnia a 24 ore da una sfida cruciale in chiave Champions. L’allenatore, fresco di qualificazione ai quarti di finale, spera di trovare continuità di risultati. Tanti i temi: la prossima gara, il possibile impiego di Ibrahimovic e anche la prospettiva di un euro derby.

