Milan-Napoli derby in Champions, Spalletti: “Loro sono favoriti se è vero che conta l’esperienza”

E’ già derby Milan-Napoli in Champions League, anche se i quarti si giocheranno fra tre settimane. Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sull’esito dei sorteggi di Nyon: “Avrei preferito non incontrare le italiane, ho già sentito qualche voce in giro e solo gli incompetenti di calcio parlano di buon sorteggio per noi, perché la Champions League è di casa al Milan, che ha vinto la competizione sette volte, Paolo Maldini da solo ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che il Psg ed altre squadre come il City fanno fatica ad arrivare in fondo perché non hanno esperienza internazionale, allora se è vero quello che scrivete bisogna dire che il Milan è favorito in Champions League”.

E ancora: “Parte facile del tabellone? Ma chi lo dice? Il Benfica, il Milan o l’Inter non la pensano allo stesso modo? Anche loro potrebbero fare lo stesso ragionamento”.