LIVE – Sport Recife-Ladegbuwa, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 15

Alle 15:00 di martedì 21 marzo lo Sport Recife ospiterà il Ladegbuwa nel match della prima giornata del Torneo di Viareggio 2023. La fase a gironi entra nel vivo e il girone 8 avrà dei primi responsi. I brasiliani sfidano la selezione nigeriana, che spera di bissare l’impresa dello scorso anno dei connazionali dell’Alex Transfiguration che arrivarono in finale. Grande curiosità per due possibili sorprese di questa edizione. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale.

Sport Recife-Ladegbuwa (ore 15)