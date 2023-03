LIVE – Spal-Pisa, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Spal-Pisa, match valido per la terza giornata del girone 4 del gruppo A del Torneo di Viareggio 2023. In questo raggruppamento gli emiliani sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi, basterà un pari contro i toscani che vogliono invece risalire la china e staccare il pass per l’eliminazione diretta del torneo. Chi riuscirà a trionfare quest’oggi? Si parte alle ore 15 di venerdì 24 marzo.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA OTTAVI

TABELLONE OTTAVI

TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Spal-Pisa ore 15