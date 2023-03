Bielorussia fuori da Euro 2024? La Uefa vaglia l’ipotesi

All’Europeo del 2024 manca poco, ma ancora molto sembra doversi decidere. Con il discorso della guerra in costante, purtroppo, itinere bisognerà far chiarezza sulle vicende legate al conflitto bellico. In questo discorso si inserirebbe ovviamente la faccenda legata alla Bielorussia che potrebbe essere esclusa dalla competizione. L’Uefa ha infatti al vaglio questa ipotesi e ne discuterà in occasione del prossimo comitato esecutivo fissato per il 4 aprile. Questo quello che è stato riportato dall’emittente tedesca Ard.

Inoltre, anche Ceferin è intervenuto a riguardo con queste parole: “L’Uefa ha intenzione di discutere la situazione in Bielorussia nella prossima riunione del nostro comitato esecutivo. L’Uefa sta monitorando i preoccupanti sviluppi della guerra“. Nel frattempo di sapere se sarà veramente esclusa, la Bielorussia nella giornata di sabato 25 marzo dovrà affrontare la Svizzera a Novi Sad per la sua prima partita di qualificazione. La Russia, invece dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina un anno fa, è stata esclusa dalle competizioni Uefa.