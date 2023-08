LIVE – Sampdoria-Pisa, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Sampdoria-Pisa, match del Luigi Ferraris valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I blucerchiati guidati da Andrea Pirlo, dopo l’esordio vittorioso in casa della Ternana, si ritrovano per la prima volta in stagione davanti ai propri tifosi. I nerazzurri di Alberto Aquilani, invece, sono alla prima uscita nel torneo cadetto poiché il primo turno contro il Lecco è stato rinviato a data da destinarsi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 agosto alle ore 20:30, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICA

SITO SERIE B

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Sampdoria-Pisa ore 20:30

_________________________________________________________________________