Tutto pronto per Sampdoria-Arezzo, match del Torneo di Viareggio 2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 marzo nella cornice del campo sportivo Bibolini di Lerici, in località Falconara. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Sampdoria-Arezzo (ore 15)