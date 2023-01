LIVE – Salernitana-Napoli, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Salernitana-Napoli, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023. Gli azzurri tornano in campo dopo la vittoria straripante per 5-1 contro la Juventus, ma anche subito dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi venerdì 20 gennaio a partire dalle ore 12:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

12.25 – Termina qui la conferenza stampa di Spalletti. Grazie per averci seguito!

12.24 – Elmas: “Io sono soddisfatto di tutta la squadra, al di là di alcuni piccoli particolari. Lui ha giocato più spesso ed è stato più facile per lui far vedere le sue qualità. Chiunque lo vede si accorge che dà sempre tutto. Sarà sicuramente in partita, si merita di giocare”

12.17 – Su Nicola: “Mi fa piacere ritrovarlo in panchina. E’ un grande uomo e un grande allenatore. La partita avrà mille difficoltà, ci aspetta una partita dura in uno stadio caldo. Ma per quello che deve essere il nostro percorso e per i sogni che abbiamo non possiamo scegliere che tipo di partita affrontare e che tipo di allenamento dobbiamo fare. Dobbiamo essere pronti a tutto”

12.14 – Su Osimhen: “Avrà un futuro importantissimo. E’ un bravo ragazzo e una bravissima persona. Ha delle reazioni da persona forte, ma è intelligente e capisce, ed è fondamentale: partecipa di più alla manovra, si butta nello spazio. Ha fatto passi avanti importanti, non lo vedo più reagire a cose banali come quando sono arrivato. Avrà il futuro che merita”

12.09 – “Noi siamo in un momento storico importante, dove tutti sono importanti, figuriamoci i nostri tifosi. Per questo non si deve ragionare così. Per la storia della città dobbiamo comportarci in un certo modo. Se si fanno casini e se si prende il calcio per fare casini dobbiamo subire le conseguenze. Non so se è giusta come punizione, mi occupo di altro, ma mi dispiace non averli al nostro fianco”

12.08 – Sulla sconfitta in Coppa Italia: “Non ci ha fatto piacere, mi aspetto la reazione corretta. Andiamo a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l’ora di giocare”

12.07 – Su Kvaratskhelia: “Sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi”

12.07 – Inizia la conferenza!

11.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti