Calcio, arrestato il figlio dell’ex calciatore Cristiano Lucarelli: il 23enne è accusato di violenza sessuale

Dopo l’arresto di Dani Alves per molestie sessuali ai danni di una ragazza di 23 anni a Barcellona, è finito agli arresti domiciliari anche Mattia Lucarelli. Il 23enne, figlio dell’ex attaccante Cristiano, è accusato di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono allo scorso marzo e la vittima sarebbe una studentessa americana a Milano. Oltre al figlio di Lucarelli, anche lui calciatore (milita nel Follonica), è stato fermato anche Federico Apolloni, 22enne. Secondo quanto raccolto dalla procura, la ragazza avrebbe accettato un passaggio in auto dopo una serata in discoteca con delle amiche. I giovani, tuttavia, invece di riaccompagnarla a casa l’hanno riportata in un appartamento, dove si sarebbe consumata la violenza. La Squadra mobile di Milano ha analizzato le immagini trovate sui cellulari della vittima e dei presunti autori che, portandola in un’altra abitazione, hanno commesso la violenza a turno, filmando anche alcuni momenti e conservandoli nella memoria del cellulare.