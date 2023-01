LIVE – Roma-Napoli 2-1, Coppa Italia Primavera 2022/2023 (DIRETTA)

Roma contro Napoli nel match dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. Fischio d’inizio alle 13:00 di mercoledì 25 gennaio. Le due squadre cercano il pass per il prossimo turno. Giallorossi favoriti, ma in questa competizione i pronostici spesso vengono ribaltati. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

ROMA-NAPOLI 2-1 (35′ Faticanti, 46′ Sahli, 70′ Pisilli)

LA CRONACA DELLA PARTITA

FINALE – La Roma batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale.

90+4′ – L’arbitro estrae due cartellini rossi in pieno recupero nei confronti di Susko e Majchrzak.

90′ – Tre minuti di recupero. Roma a un passo dal passaggio del turno.

80′ – Ultimi minuti per il Napoli per tentare di recuperare lo svantaggio.

70′ – Pisilli riporta avanti i giallorossi grazie a un tiro vincente che s’insacca alle spalle del portiere.

70′ – Gol! La Roma torna in vantaggio a 20′ dalla fine.

60′ – La Roma sta provando a reagire dopo il gol subito, ma i partenopei cercano di concedere il meno possibile. Per il momento resiste la parità.

46′ – L’1-1 porta la firma di Sahli, che batte Baldi con una conclusione da distanza ravvicinata.

46′ – Gol! Pareggio del Napoli. Ottimo avvio di secondo tempo dei ragazzi di Frustalupi.

46′ – Squadre nuovamente in campo, al via la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi dopo i primi 45′. La Roma conduce 1-0 grazie al gol di Faticanti.

36′ – Palo di Pisilli e colpo di testa di Faticanti, bravo ad avventarsi sulla palla. Giallorossi avanti grazie alla reattività del classe 2004.

35′ – Gol! Roma in vantaggio al 35′ con Faticanti. Si sblocca questo quarto di finale!

30′ – In archivio la prima mezz’ora. I giallorossi continuano a spingere, soprattutto con il polacco Majchrzak, ma il punteggio non si sblocca.

29′ – Barba è il primo ammonito della gara.

20′ – Leggermente meglio la Roma finora, ma nessuna occasione da gol da segnalare. Entrambe le conclusioni tentate, rispettivamente da Sahli e Pesce, non hanno impensierito i portieri terminando alte.

10′ – Fase di studio in quest’avvio. Le due squadre preferiscono non affondare il colpo subito.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

Napoli: Turi; Barba, Nosegbe Suško, D’Avino; Gningue, Gioielli, Alastuey, Giannini; Sahli, Boni; Pesce.

1′ – Fischia l’arbitro, si parte!

12.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli. A breve il calcio d’inizio!