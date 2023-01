Coppa Italia Primavera 2022/2023: la Roma batte il Napoli 2-1 e vola in semifinale

Nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera 2022/2023, la Roma ha sconfitto il Napoli con il punteggio di 2-1. Come da pronosticare, a passare il turno e avanzare in semifinale sono stati i giallorossi, ma l’impegno si è rivelato molto più complicato del previsto. Al prossimo turno, la Roma sfiderà la vincente del quarto tra Inter e Sampdoria.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

CRONACA – Fin da subito è stata la Roma a rendersi pericolosa in attacco, soprattutto con Majchrzak. A trovare il vantaggio è stato però Faticanti, che alla mezz’ora ha ribadito in rete il tiro di Pisilli finito sul palo. Nonostante il gol di vantaggio all’intervallo, la Roma ha subito il pareggio proprio a inizio ripresa. Tornati in campo con il piglio sbagliato, i giallorossi sono stati puniti da Sahli che, servito da Pesce, ha trafitto Baldi con una conclusione da distanza ravvicinata. La Roma si è dunque subito ributtata in avanti alla ricerca del vantaggio, ma i partenopei hanno chiuso bene gli spazi, limitando le azioni offensive degli avversari. Al 70′ il punteggio è comunque nuovamente cambiato: il merito è di Pisilli, che ha battuto Turi e riportato avanti i suoi. Nel finale i ragazzi di Guidi hanno sfiorato persino il tris, finendo però per accontentarsi del 2-1. In pieno recupero espulsi Susko e Majchrzak.