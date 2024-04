LIVE – Roma-Lazio, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 10:30 di oggi, sabato 5 aprile, Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio, match della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. C’è grande curiosità per ascoltare le parole dell’allenatore giallorosso, che cerca tre punti importanti in quello che è il suo primo derby da allenatore dopo averne vissuti tanti da calciatore. Tanti i temi nella sala stampa di Trigoria. A partire dalla formazione. Non mancano dubbi, ma il tecnico ritrova Pellegrini e Dybala dopo non aver potuto schierarli dal 1′ a Lecce. L’altro tema è il rendimento di Lukaku, autore di due soli gol in tredici partite di campionato. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 10:30, orario di inizio della conferenza stampa del tecnico giallorosso. C’è una vigilia di derby tutta da vivere, viviamola insieme.

