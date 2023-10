LIVE – Reggiana-Bari, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 14:00 di sabato 7 ottobre Reggiana e Bari scenderanno in campo in occasione della nona giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Due punti separano le due squadre. Solo nove punti per i pugliesi, che sognavano un inizio diverso dopo la beffa playoff della scorsa stagione. Due in meno per la squadra di Nesta. Sportface.it vi offrirà una diretta e aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Reggiana-Bari (ore 14:00)