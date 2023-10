Mondiali 2030, Petit contro la FIFA: “Vivono fuori dal mondo. I calciatori dovrebbero pensare a un boicottaggio”

L’assegnazione dei Mondiali 2030 a Portogallo, Spagna e Marocco continua a far discutere per una serie di motivi. L’ultimo a criticare la FIFA è stato l’ex centrocampista della Francia Emmanuel Petit ai microfoni di RC Sport: “Hanno perso ancora volta una buona occasione per brillare di intelligenza – ha detto – Ho come l’impressione che sia un’entità fuori dal mondo , dove si prendono decisioni senza preoccuparsi di ciò che succede attorno a loro. Quando è uscita la notizia del Mondiale 20230 ho pensato che fosse uno scherzo“.

“Ci fanno tanta pressione sule questioni ambientali e poi prendono decisioni del genere – afferma l’ex calciatore -. Non c’è alcun rispetto per i tifosi Quanto può costare seguire la propria nazionale ovunque? E lo stesso vale per i giocatori. Come faranno ad assorbire la stanchezza dovuta ai viaggi e ai fusi orari? La Fifa è una struttura che vive in un paradiso fiscale, che ha come unico obiettivo quello di racimolare sempre più denaro. Sono molto sorpreso che nessun politico si esponga per denunciare tutto questo. I calciatori dovrebbero pensare ad una forma di boicottaggio dovrebbero ribellarsi a queste prese in giro“.