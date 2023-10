Pagelle Reggiana-Bari 1-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Reggiana-Bari, Serie B 2023/2024. Termina in pareggio il match del Mapei, con le due marcature di Girma per i padroni di casa e con il pareggio di Di Cesare per gli ospiti. Termina 1-1.

Reggiana: Bardi 6.5; Sampirisi 6.5, Rozzio 6, Marcandalli 6.5, Pieragnolo 6.5 (80′ Libutti); Crnigoj 6.5 (62′ Nardi), Bianco 6, Kabashi 7 (90′ Cigarini); Girma 7.5 (80′ Varela Djamanca), Pettinari 7 (62′ Gondo), Antiste 6.

Bari: Brenno 6.5; Dorval 5.5, Di Cesare 8, Vicari 6, Frabotta 6; Koutsoupias 5.5 (57′ Sibilli), Maiello 7 (77′ Benali), Acampora 6; Aramu 5.5 (83′ Bellomo); Nasti 6 (76′ Morachioli), Diaw 5.5 (46′ Matino).

ARBITRO: Giua 6.5

RETI: 1-1 (10′ Girma, 34′ Di Cesare)

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Acampora, Kabashi, Bianco

Angoli: 6-9

Recupero: 2′ 1T – 4′ 2T