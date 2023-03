LIVE – Real Sociedad-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 18:30 di mercoledì 15 marzo Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Real Sociedad e Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L’allenatore portoghese, in silenzio stampa in campionato dopo la conferma delle due giornate di squalifica, è pronto a presentare un impegno cruciale per la stagione dei giallorossi. Al fianco del tecnico, ci sarà Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe recuperare dopo la ferita al viso rimediata nel match dell’Olimpico.

