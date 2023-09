LIVE – Real Sociedad-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Inter, dopo un incredibile inizio di campionato, vuole esprimersi al meglio anche contro la Real Sociedad nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. I nerazzurri cominciano subito con quello è probabilmente uno degli scogli più complicati del gruppo, contro una formazione di alto livello nel campionato spagnolo. Nella giornata odierna di martedì 19 settembre il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA