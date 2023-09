Lotta femminile, Mondiali Belgrado 2023: Aurora Russo ripescata, domani la sfida a Kurachkina

Va in archivio la prima giornata per la lotta femminile azzurra ai Campionati Mondiali di Belgrado. Nei 57 kg arriva il ripescaggio per Aurora Russo che domani potrà tentare di nuovo l’accesso alle finali per il bronzo. La campionessa del mondo U20 nella categoria -59 kg si era inizialmente arresa alla giapponese Tsugumi Sakurai, campionessa iridata nei 55 kg nel 2021 e d’Asia nei 57 kg nel 2022. L’incontro era finito per superiorità tecnica (10-0) con la nipponica che si è spinta fino alla finale per l’oro (se la vedrà contro la moldava Anastasia Nichita). Adesso per Russo (che è ventitreesima nel ranking mondiale) si aprono i ripescaggi con la sfida alla bielorussa (Individual Neutral Athletes) Iryna Kurachkina, argento olimpico a Tokyo.

Sono state eliminate definitivamente, invece, Emanuela Liuzzi nei 50 kg e Enrica Rinaldi nei 76 kg. La prima ha perso contro l’ecuadoriana Jacqueline Del Rocio Mollocana, già argento ai Campionati Panamericani, sul risultato 5-4. Rinaldi, invece, se l’è vista con la cubana Marin Potrille, campionessa panamericana dei 76 kg in carica, e anche lei è stata sconfitta per superiorità tecnica (10-0). Domani, oltre ad Aurora Russo, saranno di scena anche Elena Esposito (65kg) e Dalma Caneva (72kg). Si ricomincia alle 10:30 del mattino.