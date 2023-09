Real Sociedad-Inter, Inzaghi: “Dovremo fare una grande prestazione, sono molto organizzati”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Real Sociedad: “Mi sembra una squadra molto organizzata, con un tecnico e diversi allenatori che ne fanno parte da anni ormai. L‘anno scorso giocava con un modulo differente, ma ha giocatori di grandissima qualità, sappiamo che dovremo fare una partita importante da vera Inter. Frattesi e Pavard? Si sono allenati bene in questi giorni, ma non dirò la formazione adesso, anche se ce l’ho in mente”.

Poi ha proseguito: “L’assenza di Calhanoglu si sente, è un’assenza importante. Però ho tanti giocatori a disposizione, Asllani è un giocatore che può fare il suo, è pronto per giocare titolare in partite così. Domani dopo risveglio muscolare farò le mie scelte”. Ha poi concluso: “Guardiola dice che siamo favoriti per rigiocare la finale? Lo ringrazio, mi fanno piacere. Sappiamo come sia andata la finale, un episodio avrebbe potuto cambiare quella partita. Il percoso fatto è stato un onore, ora ricominciamo contro una squadra forte, in un campo caldo. Sarà difficile rifare quanto fatto, ma ci proveremo”.