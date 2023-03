LIVE – Porto-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

L’Inter, reduce da un andamento caratterizzato da alti e bassi vuole continuare nel miglior modo possibile questa seconda fase europea contro il Porto nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina, dopo aver vinto la gara di andata grazie alla rete di Lukaku, vuole portare a casa il successo anche nella sfida con i portoghesi, con annesso passaggio del turno. Nella giornata odierna di lunedì 13 marzo alle ore 20 il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA