LIVE – Pescara-Virtus Verona, ritorno primo turno: Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 77

Alle 20:30 Pescara e Virtus Verona scenderanno in campo in occasione della gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Si riparte dal 2-2 dell’andata e le due squadre cercano il pass per il secondo turno della fase nazionale di questa post season. Si tratta del primo confronto assoluto fra le due squadre nel calcio professionistico all’Adriatico. Nel moderno format dei playoff, è la seconda partecipazione del Pescara. Da regolamento, in caso di altra parità di punteggio, avrà accesso al secondo turno la squadra “testa di serie”.

COME SEGUIRE LA SFIDA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Pescara-Virtus Verona (Ore 20:30)