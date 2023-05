Sassuolo, Carnevali: “Campionato non è falsato, interesse per Frattesi dalla Premier”

L’ad del Sassuolo, Andrea Carnevali, ha parlato della penalizzazione della Juventus a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia: “La giustizia sportiva sta facendo un percorso che porterà a conclusioni giuste. Speriamo che si concluda presto, così avremo chiarezza su questa stagione e sulla prossima, ma il campionato non è falsato: le squadre devono organizzarsi per quello che verrà”. Carnevali si è poi soffermato sul futuro di Frattesi: “Frattesi? Non ho parlato con lui, per il momento sto cercando di capire l’opportunità migliore per il Sassuolo, che forse arriva dalla Premier. E’ prematuro parlare con lui adesso, valuteremo tutti assieme. Io però lo terrei ancora volentieri”.