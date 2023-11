F1 GP Brasile 2023, Leclerc a muro nel giro di formazione: “Perché sono così sfortunato?”

Non poteva iniziare nel peggiore dei modi il GP del Brasile 2023 di F1 per Charles Leclerc, che durante il giro di formazione è andato a muro. Il pilota monegasco ha perso il controllo della monoposto, verosimilmente per un problema meccanico, ed è finito contro le barriere, compromettendo la gara. Un vero peccato perché Leclerc sarebbe partito dalla prima fila e invece ha sprecato una ghiotta chance di fare bene. “Perché sono così sfortunato?” ha ripetuto Charles nel team radio in preda alla frustrazione.

