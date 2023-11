Serie C 2023/24: ennesimo ko per la Juventus U23, Pontedera di misura

Ancora una sconfitta per la Juventus Next Generation, è il Pontedera ad imporsi nella dodicesima giornata di Serie C 2023/24.

I padroni di casa partono subito forte sbloccando il risultato al decimo minuto: Selleri si fa trovare pronto in area e in scivolata insacca il pallone del vantaggio, spiazzato Daffara. La prima vera occasione per i bianconeri si presenta al 38esimo quando Hasa, migliore in campo per gli ospiti, che entra in area e da posizione defilata obbliga Stancampiano alla deviazione in angolo. Ripresa gestita con ritmi altalenanti e poche occasioni da rete, i bianconeri non riescono a pareggiare il match e incassano così il sesto ko stagionale. La formazione di Canzi invece firma il quarto successo salendo in sesta posizione a quota 17.