Eurolega, Olimpia Milano sconfitta a Kaunas. Messina: “Approccio inadeguato nel secondo tempo”

Ettore Messina ha parlato nel post-partita di Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano 87-73, match valido per la 32° giornata della regular season di Eurolega 2023/2024. La trasferta in terra lituana termina con una pesante sconfitta per l’Olimpia, che con ogni probabilità saluta così le possibilità di qualificarsi ai play-in acciuffando un decimo posto sempre più lontano. Prestazione incolore e deludente di Milano, come conferma Messina: “L’approccio nel secondo tempo è stato totalmente inadeguato, lo Zalgiris ha meritato facendo quello che avremmo dovuto fare noi – spiega il coach dell’Olimpia – La nostra difesa non è stata quella che sarebbe servita per vincere su questo campo, inoltre anche le prestazioni individuali sono state insufficienti. Aggiungiamoci anche che abbiamo preso solo due rimbalzi in attacco, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene su entrambi i lati del campo ma poi dopo l’intervallo non siamo riusciti più a fare nulla. Da inizio terzo quarto non siamo più stati capaci di dettare il nostro ritmo.”

