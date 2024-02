Milan, l’aneddoto di Gandini: “Era fatta per Xavi, poi la madre fece saltare tutto”

In un’intervista rilasciata a Radio TV Serie A con RDS, il presidente della Legabasket di Serie A Umberto Gandini ha raccontato un retroscena risalente a quando era ancora un dirigente di calcio: “A 19 anni Xavi era del Milan, ma la madre fece saltare tutto. Inoltre ci fu offerto anche Paul Pogba, ma Galliani disse no perché non voleva spendere così tanto per un giovane“. E sull’attuale tecnico dei rossoneri Stefano Pioli: “È un eccellente professionista, tuttavia ha un ruolo non semplice. Non è facile interloquire con una società che non ha i fondamentali di gestione di una squadra“. L’intervista completa andrà in onda nella giornata di giovedì 29 febbraio.