LIVE – Olanda-Italia Under 17, fase élite qualificazioni Europei 2024 (DIRETTA)

Alle 12:00 di oggi, mercoledì 20 marzo l’Italia Under 17 scenderà in campo per sfidare i pari età dell’Olanda nel match della fase élite di qualificazioni agli Europei di Cipro di quest’anno. In Finlandia l’esordio degli azzurrini nel gruppo 3 è in programma al Myyrmäki Stadium di Vantaa, che vedrà l’Italia scendere in campo anche contro Belgio (sabato, ore 12) e contro i padroni di casa (martedì 26, ore 12). Sono 28 i convocati di Massimiliano Favo. Tutti classe 2007 ad eccezione di quattro classe 2008 e tra questi c’è il più atteso, Francesco Camarda, protagonista del Milan semifinalista di Youth League.

La nazionale U17 si è radunata a Novarello per cinque giorni per preparare questo appuntamento, che mette in palio tre punti pesantissimi. L’Italia ha fiducia e ha buone motivazioni per guardare con ottimismo ai prossimi impegni. Le otto vincitrici dei gironi del turno élite e le sette seconde migliori classificate si qualificheranno per la fase finale e raggiungeranno Cipro, già qualificata in quanto paese ospitante. Sarà peraltro un’edizione speciale, poiché è l’ultima col format che conosciamo. Dal 2024/25 si cambierà, ma prima gli azzurrini vogliono vincere e convincere. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 12:00.

Olanda-Italia Under 17 (ore 12:00)