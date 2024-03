Napoli, Juan Jesus: “Razzismo fenomeno che esiste da tempo, bisogna essere forti mentalmente”

“Il razzismo è un fenomeno che esiste da tanto tempo. Le leggi non vengono rispettate. Siamo tutti uguali, non ci sono differenze tra di noi“. Queste le parole di Juan Jesus all’attaccante Under 15 del Napoli Seick Mane, in un video pubblicato dal club campano oggi, ma registrato venerdì scorso (prima degli avvenimenti di Inter-Napoli). “Ci sono tante persone allo stadio che non pesano le proprie parole e non sanno di poter ferire dicendo certe cose. Bisogna essere forti di testa e non ascoltare nessuno. Chi è razzista ha il cervello piccolo. Non sarà il colore di pelle a permettere di essere giudicati”.