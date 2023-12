LIVE – Newcastle-Milan 3-1, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Newcastle-Milan, match valido per la sesta giornata della Youth League 2023/2024. I rossoneri sono già qualificati e certi anche del primo posto, vogliono però chiudere bene questo girone con un risultato positivo in terra britannica per confermare il gran momento di forma in questa competizione. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre.

Newcastle-Milan 3-1 (8′ Liberali, 51′ Hernes, 55′ Heffernan, 73′ Parkinson)



90′ – Finisce il match! I rossoneri perdono, ma sono ugualmente qualificati.

73′ – TRIS DEL NEWCASTLE! Neave semina il panico sulla fascia e mette dentro la palla per Parkinson che non sbaglia.

63′ – Si accende Camarda. L’attaccante ci prova da fuori, ma la palla va fuori dallo specchio della porta.

56′ – VANTAGGIO DEL NEWCASTLE!!! Heffernan, ex della gara, batte Bartoccioni con un bel destro dall’interno dell’area di rigore rossonera.

51′ – PAREGGIO DEL NEWCASTLE!!! Sbaglia tutto in uscita la difesa del Milan, ne aprofitta Hernes. 1-1.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Si chiude il primo tempo.

40′ – Ancora pericoloso Liberali, ma questa volta la sfera va fuori.

25′ – Punizione pericolosa ancora per il Newcastle. Tentativo sventato da parte della difesa rossonera.

15′ – Newcastle che prova a reagire. Alto però il tiro di punizione di Charlton.

8′ – GOOOOOOL DEL MILAN!!!! Grande azione personale di Liberali che da destra rientra con il sinistro e disegna una traiettoria imprendibile. AVANTI IL MILAN!!!

1′ – Inizia il match.

13.56 Manca pochissimo all’inzio del match. Sportface.it sarà con voi per aggiornare con la cronaca live.