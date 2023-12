Golf, Dp World Tour: quattro azzurri all’AfrAsia Bank Mauritius Open

E’ tempo nel mondo del golf di parlare dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, Tour che vederà anche atleti itliani impegnati in gara. Il torneo andrà in scena dal 14 al 17 dicembre prossimo e le aspetattive del quartetto azzurro, che sarà presente in gara, sono alte. All’Heritage La Réserve GC di Heritage Bel Ombre, alle Mauritius, nel torneo giunto alla settima edizione difende il terzo dei suoi tre titoli il francese Antoine Rozner, 30enne parigino, alla 104/a presenza sul tour continentale, che cercherà il bis insieme al sudafricano Dylan Frittelli, l’altro past winner in campo che vinse nel 2017.

Per quanto riguarda gli azzurri in gara saranno Andrea Pavan, Matteo Manassero, Renato Paratore e Guido Migliozzi. I quattro azzurri hanno ambizioni importanti per rraggiungere l’obiettivo di entrare nei primi posti della classifica. La concorrenza però è tanta: Daniel Van Tonder, Wilco Nienaber, Louis De Jager, Darren Fichardt e Brandon Stone. Da seguire inoltre Jayden Schaper e Casey Jarvis, entrambi in buona condizione come dimostra il settimo posto ottenuto la settimana scorsa a Melalane.