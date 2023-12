Youth League 2023/24, il Milan cade in Inghilterra: il Newcastle passa 3-1

Una sconfitta indolore per il Milan di Abate che nell’ultima uscita in Inghilterra contro il Newcastle è caduto per tre reti ad uno. Il cammino però nella Youth League però non si macchia, visto che i rossoneri avevano già messo al sicuro la testa del girone vincendo le partite precedenti.

Il match in Inghilterra si mette subito in discesa per gli uomini di Abate che vanno subito in vantaggio con il gol di Liberali, che all’ottavo, realizza una perla rientrando da destra e battendo il portiere del Newcastle. Gli inglesi però reagiscono a colpo, e la pressione negli uomini di Abate inizia a calare. Nella seconda metà del primo tempo esce il Newcastle con due piunizioni pericolose. L’intervallo arriva al momento giusto per il Milan. Alla ripresa però lo spartito è uguale a come si era chiuso il primo di tempo. Infatti in cinque minuti gli inglesi ribaltano il risultato: al 51esimo Hernes approfitta dell’errore in uscita del Milan e forma il pareggio. Al 55 invece è Heffernan a mandare avanti il Newcastle. Abate inizia a ruotare i suoi ragazzi, ma la reazione non arriva. Nel finale arriva il sigillo di Parkinson per il definitivo 3-1.