LIVE – Monterosi-Taranto, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Monterosi-Taranto, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C i padroni di casa per cercare punti salvezza e provare a chiudere in bellezza il campionato, gli ospiti provano a sognare di entrare in zona playoff, dista solo un punto ma vanno superate due squadre nelle ultime due giornate. Chi vincerà? Si parte alle ore 17.30 di domenica 16 aprile.

Monterosi-Taranto ore 17.30