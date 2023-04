Serie B 2022/2023, la Ternana batte il Pisa: 2-1

Dopo aver raccolto un punto in due partite, la Ternana riesce a dare lo scossone salvezza e si allontana dalle zone calde grazie alla vittoria per 2-1 in casa contro il Pisa. Terza partita senza vittorie per i ragazzi di D’Angelo che si trovano all’ottavo posto a +3 da Modena, Palermo e proprio dalla squadra di Lucarelli. Al 6′ è Moreo a sbloccare il risultato su assist di Beruatto. Un primo tempo comodo per i toscani che si dimostrano solidi difensivamente, ma nella ripresa c’è l’episodio che cambia il match. Al 70′ un fallo di mano di Barba spinge il Var a concedere il rigore che Favilli trasforma. E cinque minuti dopo c’è il gol di Falletti che vale il 2-1 definitivo.