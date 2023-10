LIVE – Gubbio-Juventus U23 1-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Gubbio-Juventus U23, match valido per la decima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Da una parte gli umbri che sono partiti bene e si trovano saldi in zona playoff, da parte la squadra B dei bianconeri in grossa difficoltà e al terzultimo posto: allo stadio Pietro Barbetti ecco tre punti pesantissimi in palio. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 25 ottobre.

Gubbio-Juventus U23 1-1 Guerra 45’+3 Spina 61’

90’+6 Fine partita.

90’+4 Palla gol per il Gubbio! Ripartenza velocissima dei padroni di casa con Frey che da fuori area esplode un tiro violentissimo che termina di poco fuori.

90’ 6 minuti di recupero.

88’ JUVENTUS IN DIECI UOMINI, ESPULSO COMENENCIA! Fallo di reazione per l’esterno bianconero che dopo esser stato ammonito per la simulazione di pochi minuti prima, si guadagna la seconda ammonizione con conseguente espulsione.

87’ Occasione Juventus NG! Muharemovic calcia fuori dopo un uscita a vuoto di Vettorel.

84’ Ammonito Comenencia per simulazione.

80’ Enorme occasione Juve NG! Turicchia colpisce di testa da pochi passi con Vettorel che compie un grande intervento salvando il risultato.

78’ Juve NG che preme alla ricerca del gol del vantaggio.

73’ Forze fresche in campo per entrambe le squadre.

71’ Occasione Gubbio! Cross di Spina che diventa un tiro con il portiere bianconero che deve impegnarsi rifugiandosi in angolo.

66’ Conclusione da fuori di Hasa bloccata senza problemi da Vettorel.

64’ Gioco momentaneamente fermo per sistemare la bandierina del calcio d’angolo che non è ben fissata.

61’ GOOOALL! GOOOALL! Imbucata splendida di Chierico che serve Marco Spina che davanti a Daffara non sbaglia e fa 1-1.

57’ Gubbio che nonostante l’inferiorità numerica non rinuncia ad attaccare e a cercare il gol del pareggio.

50’ Nonge pericoloso con una conclusione dalla distanza, sfiora il raddoppio la Juve NG.

46’ Inizia la seconda frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

45’+3 Fine primo tempo.

45’+3 GOOOALL! GOOOALL! Simone Guerra porta avanti la Juventus Next Gen al termine di una azione bellissima. Scambi stretti sull’asse Nonge, Mbangula, Guerra con l’esterno della Juve che davanti a Vettorel non sbaglia e porta in vantaggio i bianconeri. 0-1.

45’ 3 minuti di recupero.

44’ Incredibile occasione per il Gubbio da calcio d’angolo con Signorini che nell’area piccola schiaccia troppo il pallone e spreca la chance del possibile vantaggio.

40’ GUBBIO IN DIECI UOMINI, ESPULSO CASOLARI! Doppio giallo per il centrocampista della squadra di casa che interviene in modo duro su Guerra che gli costa l’espulsione.

38’ Gubbio che ha provato a rendersi pericoloso con un calcio piazzato dalla destra con la difesa della Juve che svetta la minaccia.

31’ Grossa palla gol per la Juventus NG con Hasa che ha sfiorato un gol capolavoro provando a sorprendere Vettorel con un tiro da centrocampo. Palla che é finita alta sopra la traversa di pochissimo con il portiere degli umbri che era ormai fuori causa.

30’ Momento della partita senza fiammate da una parte e dall’altra.

23’ Bello spunto di Nonge che mette in difficoltà Vettorel con un cross basso insidioso calciato forte verso la porta.

21’ Fase della partita favorevole alla Juventus NG che fa la partita e prova a rendersi pericolosa.

15’ Enorme occasione per la Juventus NG! Luis Hasa sfiora il gol con un tiro terminato a lato di pochissimo a seguito di una punizione dal limite dell’area.

13’ Altro tentativo per il Gubbio stavolta in ripartenza con Montevago che sfida Savona in 1 vs 1, rientra sul piede forte, ma poi strozza la conclusione.

8’ Tentativo del Gubbio da calcio piazzato. Spina mette in mezzo il pallone su una punizione dalla destra che viene colpito di testa da Signorini che però colpisce male col pallone che s’impenna e finisce alto.

3’ Pressione iniziale della Juve NG nei primissimi secondi di partita. Ora è il Gubbio a premere.

1’ Rotola il pallone al Barbetti, comincia la partita.

PRIMO TEMPO

Buonasera amici di SportFace appassionati di calcio e benvenuti al racconto live della partita Gubbio-Juventus Next Gen valida per la decima giornata del girone B della Serie C. Gli umbri sono reduci dalla vittoria di misura sull’Olbia che gli ha catapultati in piena zona playoff mentre i bianconeri non vincono dalla trasferta di Vercelli e cercano punti per risalire la classifica e uscire dalla zona playout.