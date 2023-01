Serie C 2022/23: Mulè porta il Monopoli alla vittoria, 1-0 contro la Juve Stabia

Il Monopoli torna alla vittoria contro la Juve Stabia, termina 1-0 al Simone Veneziani il match valevole per la 23esima giornata del girone C di Serie C 2022/23. Biancoverdi che conquistano così l’ottava vittoria stagionale e raggiungono quota 30. I campani restano invece in quinta posizione con 33 punti.

Una prima frazione equilibrata tra le due formazioni: sono i padroni di casa a partire subito forte con l’occasione procurata da Starita al decimo minuto. L’attaccante numero 7 si gira bene in area col destro e calcia in porta: reattiva la risposta di Barosi che vieta il vantaggio. Qualche minuto dopo sono le vespe a tentare la conclusione con il destro di Ricci, calcio al volo e pallone che però non trova lo specchio della porta. Sul finale di primo tempo è invece Scaccabarozzi a tentare il tiro da ottima posizione in area, il pallone prende una strana traiettoria e anche questa volta esce fuori. La rete che sblocca il match e sigla la vittoria dei padroni di casa, viene messa a segno da Mulè al 60esimo: è il difensore numero 13 ad arrivare di testa su un cross in area