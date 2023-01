Inter-Empoli, gol di Baldanzi: Onana sbaglia tutto (VIDEO)

di Giorgio Billone 28

Inter-Empoli si sblocca e c’è il gol da parte di Tommaso Baldanzi. In undici contro dieci per l’espulsione di Skriniar, la squadra toscana imperversa coi contropiedi e riesce a passare: il giovane trequartista calcia da dentro l’area e beffa Onana che sbaglia tutto e si fa infilare sotto il corpo non facendo una bellissima figura. In alto ecco il video.