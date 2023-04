Diffidati Spezia-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Torino

La Lazio, archiviato il grande successo conquistato la scorsa settimana con la Juventus, è pronta a tornare in campo contro lo Spezia nel match del Picco valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita estremamente importante per i ragazzi di Maurizio Sarri, che potrebbero consolidare il loro secondo posto in classifica ed avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda la lista dei diffidati, i biancocelesti hanno un solo calciatore che, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare il prossimo turno contro il Torino: si tratta del centrocampista Danilo Cataldi.